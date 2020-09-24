Ливийская армия ликвидировала главаря ИГ в Северной Африке

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Северной Африке ликвидирован Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в вооруженных силах фельдмаршала.

Силы ЛНА получили информацию о местонахождении группы радикалов в городе Себха 15 сентября. Командование приняло решение провести спецоперацию. В ходе длившегося более 6 часов боя были уничтожены девять боевиков. Во время следствия выяснилось, что среди них был лидер ИГ в Северной Африке Абу Абдалла аль-Ираки.-0-