Люди больше всего боятся глобального потепления - исследование ООН

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди во всем мире больше всего боятся изменений климата, коррупции, бедности и конфликтов. Об этом говорится в исследовании "ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна", сообщает ТАСС.

"Большинство респондентов во всех регионах наиболее обеспокоено изменениями климата. Они назвали неспособность остановить климатический кризис и разрушение окружающей среды самым большим из среднесрочных и долгосрочных страхов", - говорится в докладе. Согласно опросу, 49% респондентов считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится.

Также люди боятся усугубления бедности, коррупции, безработицы и конфликтов. При этом 87% респондентов уверены, что международное сотрудничество играет ключевую роль в преодолении этих вызовов, а также в борьбе с пандемией.

На торжественном заседании Генассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал "обязанностью стран-участников выполнить чаяния людей". "Люди боятся изменений климата, бедности, неравенства, коррупции, систематического расизма и гендерной дискриминации, - отметил он. - И они видят в ООН средство движения мира к лучшему. Они рассчитывают на нас".

"На государствах-участниках лежит обязанность поддерживать ООН и снабжать ее необходимыми средствами для изменений к лучшему", - заключил Антониу Гутерриш.

В кратких одноминутных опросах приняли участие более 1 млн человек со всего мира. Помимо этого, с 50 тыс. человек из 50 стран были проведены более детальные опросы, также ООН организовала более тысячи диалогов с представителями 82 стран, а в 70 государствах организация проанализировала социальные сети и СМИ.-0-