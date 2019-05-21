Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к оппозиции, контролирующей Национальную ассамблею (парламент), с предложением провести досрочные выборы в законодательный орган для урегулирования политического кризиса в стране, сообщает ТАСС.
"Сегодня я делаю оппозиции предложение: давайте померяемся силами путем выборов, - сказал Николас Мадуро на митинге, который транслировался в эфире телеканала
По словам президента Венесуэлы, проведение выборов будет демократическим, мирным, конституционным путем решения сложной политической ситуации в стране.
В феврале Николас Мадуро уже выступал с инициативой провести досрочные выборы в парламент. Тогда он заявил, что предложение находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи, которая была созвана по инициативе Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Очередные выборы в парламент Венесуэлы должны пройти в 2020 году.
Политическая ситуация в стране обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.-0-
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