Макрон и Путин высказались за прекращение огня на востоке Украины

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе состоявшихся сегодня телефонных переговоров выразили согласие с тем, что необходимо добиваться прекращения огня на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Согласно ранее распространенной информации, беседа двух лидеров длилась 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем в Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона. Как сообщила пресс-служба Кремля, "выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе". Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков.

В Кремле заявили о том, что Путин и Макрон признали целесообразным активизировать поиск дипломатических решений в ситуации вокруг Украины.

Путин отметил, что накачка Украины оружием провоцирует Киев на силовое решение в Донбассе. "Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов", - говорится в сообщении.-0-