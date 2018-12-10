Макрон не озвучил конкретных решений на встрече с представителями "желтых жилетов"

10 декабря, Париж /БЕЛТА-ТАСС/. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями профсоюзов и политических партий страны не озвучил конкретных решений по преодолению кризиса, возникшего после акций протеста "желтых жилетов". Об этом в эфире местного телеканала BFM TV заявили участники встречи.

"Никаких мер озвучено не было. Он только выслушал нас", - заявил председатель ассоциации регионов Франции, лидер центристов Эрве Морен. "Макрон выслушал нас, увидим, услышал ли", - сказал представитель профсоюза Force Ouvrire ("Рабочая сила") Ив Верье. Участники встречи также подчеркнули, что теперь ожидают решений, которые, как предполагается, президент озвучит во время своего обращения к нации сегодня вечером.

По информации телеканала, в общей сложности во встрече с Макроном принимали участие 30-40 делегатов. Среди участников встречи также были представители Кабинета министров, в том числе премьер-министр Эдуар Филипп, глава МВД Кристоф Кастанер, министр экологического перехода Франсуа де Рюжи и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

По итогам заседания президент должен выступить с обращением к нации. Как сообщила ранее министр труда Франции Мюриэль Пенико, Макрон намерен представить "конкретные и немедленные меры" для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями "желтых жилетов".

8 декабря во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов". В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией.-0-