Макрон выступает за возобновление переговоров по Ирану

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за возобновление переговоров по урегулированию иранского вопроса. Об этом Макрон заявил на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает УКРИНФОРМ.

"Я убежден, как никогда, в том, что настало время возобновить переговоры между США, Ираном, странами, подписавшими план действий относительно иранской ядерной программы, а также региональными державами, которых непосредственно касается безопасность и стабильность", - заявил Эммануэль Макрон.

Одной из целей этих переговоров, по словам президента Франции, должна стать гарантия, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Переговоры также должны определить план региональной безопасности, в том числе в сфере морского судоходства. "И в конце концов - отмена экономических санкций", - подчеркнул Эммануэль Макрон.-0-