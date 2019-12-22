Мануэль Марреро Крус назначен премьер-министром Кубы

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердили 21 декабря кандидатуру действующего министра туризма Мануэля Марреро Круса на пост премьер-министра, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter ассамблеи.

По новой конституции страны премьер-министр является главой правительства - Совета министров Республики Куба, который является высшим исполнительным органом власти. Премьер-министр подотчетен парламенту и президенту.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции страны на прошедшем 24 февраля всенародном референдуме – это 73,3% от граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%.

В числе основных вопросов - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. Положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии Кубы в новой конституции остались неизменными.-0-