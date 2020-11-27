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27 ноября 2020, 08:28

Марадона похоронен рядом с родителями возле Буэнос-Айреса

Фото Reuters
Фото Reuters

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона похоронен рядом с родителями возле Буэнос-Айреса, сообщает Reuters.

Похороны состоялись на кладбище Bella Vista с участием семьи и близких друзей спортсмена. Когда похоронная процессия шла из центра Буэнос-Айреса, на улицах ее встречали тысячи аргентинцев.

До этого церемония прощания проходила в президентском дворце Каса Росада. После новости о смерти Диего Марадоны на улицы вышли десятки тысяч людей, между полицией и болельщиками происходили столкновения из-за большого количества желающих попрощаться с легендой.

Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет после сердечного приступа. В Аргентине были объявлены три дня национального траура.-0-

Выставка памяти Диего Марадоны пройдет на брестском стадионе

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