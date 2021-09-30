Массовая акция против ограничительных мер прошла в столице Словении

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная акция протеста против действующих в стране ограничительных мер прошла в Любляне, сообщает ТАСС.

По данным полиции, в акции приняли участие около 10 тыс. человек. Отмечается, что во время протеста пострадали представители СМИ. Протестующие бросали в журналистов различные предметы и отталкивали их. Сотрудник охраны, следивший за безопасностью представителей местных телеканалов, получил легкие травмы.

Премьер Словении Янез Янша осудил проявление насилия со стороны протестующих во время проведения массовой акции в Любляне. "Физические нападения, угрозы убийства в адрес врачей, журналистов и других лиц, которые всего лишь выполняют свою работу, а также препятствование дорожному движению и нарушение действующих в стране ограничительных мер против ковида не имеют ничего общего с конституционным правом граждан на проведение собраний", - говорится в сообщении политика в Twitter.-0-