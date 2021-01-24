Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Египте

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая вакцинация от коронавируса началась в Египте, сообщает ТАСС.

В первую очередь она коснется 207 тыс. медиков в карантинных госпиталях, а также больницах общего профиля по всей стране. По данным профсоюза врачей, с начала пандемии из-за коронавируса в Египте умерли более 200 медиков. Вакцинация будет также включать пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей, а в последующем должна охватить все население страны.

Ранее Египет одобрил экстренное использование китайской вакцины корпорации Sinopharm. Первая партия, которая получена в декабре на безвозмездной основе из ОАЭ, была протестирована Управлением Египта по лекарствам с участием свыше 3 тыс. добровольцев. Помимо этого, 23 января Управление по унифицированным закупкам, медицинскому снабжению и управлению медицинскими технологиями объявило о подписании соглашения на закупку 20 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Минздрав также сообщил, что Египет ведет переговоры о закупке препарата компаний Pfizer и BioNTech. В настоящее время специалисты министерства в приоритетном порядке проводят клинические испытания российской вакцины "Спутник V".

Министр здравоохранения и народонаселения Хала Заед рассказала, что Египет заключил соглашение с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о поставках 40 млн доз одной из вакцин против коронавируса для 20 млн граждан страны. Первая партия ожидается уже в первом квартале, оставшаяся часть будет поставлена позднее в течение года.

С начала пандемии в Египте выявлено свыше 161 тыс. зараженных, более 126 тыс. полностью выздоровели, 8 902 человека умерли, в том числе 49 за минувшие сутки. Среднесуточный прирост новых инфицированных в последнее время составляет менее 1 тыс. человек и постепенно снижается.-0-