Массовое тестирование на COVID-19 в Ухане выявило только бессимптомные случаи

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Ухане за 19 дней протестировали на коронавирус нового типа почти все население города. В результате не было обнаружено ни одного случая заражения COVID-19 с симптомами болезни, сообщает Международное радио Китая.

Всего за период по 1 июня в китайском Ухане было проведено 9 899 828 тестов на выявление больных COVID-19, рассказал профессор Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюнь. По итогам массового тестирования было выявлено 300 бессимптомных носителей нового типа коронавируса, которых поместили на карантин. Под медицинским наблюдением также оказались 1 174 человека, имевших тесные контакты с ними.

Тестирование проводилось бесплатно, принять участие в нем мог каждый желающий. Все расходы на его проведение будут распределены между городскими районными управами. Программа массового тестирования обошлась более чем в $120 млн, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Решение о проведении масштабного скрининга населения Уханя было принято после того, как 9 и 10 мая там были зафиксированы шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. До этого момента случаи заражения не выявлялись в городе на протяжении более одного месяца.

В провинции Хубэй насчитывается в общей сложности более 68 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19, свыше 50 тыс. из них были зафиксированы в Ухане.-0-