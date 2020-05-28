Массовые демонстрации против ограничительных мер планируются в Германии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине и Штутгарте в предстоящие выходные пройдут массовые демонстрации против введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Штутгарта.

В столице ФРГ запланированы более 60 демонстраций под открытым небом. 30 мая акции протеста будут организованы на площадях Розы Люксембург, Александерплац, площади Большая звезда и перед зданием рейхстага. Их участники будут требовать снять ограничения, введенные в связи с пандемией. Местная полиция заявила о своей готовности к подобным мероприятиям.

Схожие акции против ограничительных мер пройдут и в Штутгарте (федеральная земля Баден - Вюртемберг) в районе Вазен, в которых планируют поучаствовать более 1 тыс. человек. До этого в Штутгарте многочисленная демонстрация против введенных из-за пандемии мер противодействия распространению коронавируса проходила 16 мая. В ней участвовали 5 тыс. демонстрантов, которые обязательно должны были выполнять требования безопасности, носить маски и соблюдать правила дистанцирования. В тот же день схожие массовые мероприятия, направленные на борьбу с ограничениями во время пандемии, проходили и в других городах Германии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно актуальной статистике, в Германии выявлено 179 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 163,2 тыс. человек, умерли 8 411 человек.-0-