Матвиенко: ЕС надо принять политические решения для нормализации ситуации с беженцами

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия готова оказать любую помощь Беларуси для решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе, но для нормализации этой ситуации нужны политические решения в Евросоюзе. Об этом заявила сегодня председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

"Мы понимаем, конечно, что это вопрос не только Беларуси и не столько Беларуси. Должны быть приняты политические решения в Евросоюзе, куда эти беженцы стремились. И, конечно, так же (должна быть. - Прим. ТАСС) оказана гуманитарная помощь и международными организациями мигрантам, которые оказались в такой ситуации, в которой оказались в Беларуси, стремясь к лучшей жизни в странах Европы", - сказала она журналистам на пресс-конференции.

"Мы вам желаем успеха. Держаться. Любая помощь, которая нужна от нас, обращайтесь, мы окажем все необходимое содействие", - добавила спикер Совфеда, обращаясь к председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталье Кочановой, которая также принимает участие в пресс-конференции по итогам осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.-0-