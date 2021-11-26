Кочанова: Беларусь неправомерно обвиняют в создании миграционного кризиса

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие в 53-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), передает корреспондент БЕЛТА.

В составе делегации - члены Президиума Совета Республики Сергей Сивец и Сергей Рачков, член Совета Республики Феликс Яшков, депутат Палаты представителей Валентин Семеняко.

Парламентарии приняли совместное заявление МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения "О мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии", в котором предлагаются универсальные меры и гарантии для трудящихся-мигрантов в области социальной защиты и здравоохранения.

"Тема нашего совместного заявления крайне важная и актуальная. В Республике Беларусь в мире и согласии живут люди разных национальностей и конфессий. Но мы никогда не могли подумать о том, что столкнемся с серьезной миграционной ситуацией на границе Беларуси с Европейским союзом, которая может стать взрывоопасной. Нашу страну неправомерно обвиняют в создании миграционного кризиса. Публикуются фейки, ложь и дезинформация. Мы категорически это отвергаем. Беларусь не является причиной и источником этой проблемы", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, люди бегут от войны и нищеты из стран Ближнего Востока в государства Европейского союза. Им европейцами была обещана лучшая жизнь.

"Граждане Беларуси, сенаторы, депутатский корпус, общественные организации возмущены предвзятым отношением к Беларуси со стороны европейских стран. Мы неоднократно обращались во все европейские организации, к своим коллегам, депутатам. Но, к сожалению, если честно, нас не очень слышат, - подчеркнула председатель Совета Республики. - Более того, с огромной обеспокоенностью мы узнали о включении в проект повестки дня 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая начинает свою работу в Мадриде сегодня, чрезвычайного пункта на тему "Пресечение торговли людьми, прекращение нарушений прав человека и работа в направлении свободных и честных выборов в Беларуси", инициированного делегациями Германии, Латвии, Нидерландов и Польши. Насколько цинично, что в отношении мирных беженцев польской стороной используется силовое воздействие, применяются водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и химические вещества".

По этим фактам Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье "преступление против безопасности человечества". Установлены 132 пострадавших, среди которых женщины и дети. "Люди находились на границе в бесчеловечных условиях, холоде и голоде. По поручению Президента Беларуси мы создали для беженцев приемлемые условия. Особое внимание уделено здоровью людей", - констатировала Наталья Кочанова.

"Наша многострадальная страна, которая потеряла в годы Великой Отечественной войны каждого третьего жителя, знает, какой ценой достался мир и спокойствие. Мы не готовы, чтобы по чьей-то вине на нашей территории развязалась война. Но отказывать людям в помощи мы не можем и своими силами и средствами продолжим поддерживать этих обездоленных беженцев, - добавила председатель Совета Республики. - Очень важно, что Межпарламентская Ассамблея СНГ поднимает вопросы положения мигрантов, правового регулирования их статуса и деятельности в наших странах и других государствах. Эта работа всех органов Содружества, в том числе нашей парламентской организации, заслуживает поддержки и благодарности. В рамках Межпарламентской Ассамблеи мы имеем возможность довести до мирового сообщества нашу позицию и рассчитывать, что будем услышаны".

В ходе заседания также рассмотрены модельные законы "О равном доступе к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ", "О донорстве органов", "Об оценочной деятельности".

Член Совета Республики Феликс Яшков представил участникам заседания документы по вопросам обороны и безопасности - Рекомендации по интеграции норм международного гуманитарного права в руководящие документы вооруженных сил, системы военного профессионального образования и подготовки войск (сил) государств - участников СНГ и Модельную методику оценки инициатив в сфере регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Утверждена новая редакция Положения о постоянных комиссиях Ассамблеи - один из основных документов, регламентирующих деятельность МПА СНГ и ее органов. По данному вопросу выступил член Президиума Совета Республики Сергей Сивец. Белорусской стороной внесены содержательные предложения о необходимости закрепления алгоритма распределения руководства в постоянных комиссиях среди парламентов и введения одинакового представительства заместителей председателей постоянных комиссий. Предложения были учтены при подготовке документа.-0-

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Фото Павла Орловского