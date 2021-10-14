Матвиенко: пандемия коронавируса показала, что мир нуждается в созидательной повестке

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса показала, что мир нуждается в созидательной повестке. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко во время пленарного заседания третьего Евразийского женского форума на тему "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" в Санкт-Петербурге. В форуме принимает участие парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, как стремительно меняется мир вокруг нас. Появляются новые цифровые технологии, которые буквально проникают в нашу повседневную жизнь и уже влияют на образ мыслей людей, их социальные связи и привычки. Все острее встает вопрос защиты окружающей среды. К сожалению, зачастую здесь политика побеждает науку, а экологическая повестка, которая должна объединять народы, нередко используется как инструмент конфронтации. Все чаще международное право подменяется некими правилами. В международных отношениях продолжается использование двойных стандартов и насаждение суверенным государствам чуждых им моделей развития. Ко всему этому добавляется практика экономических блокад, санкций, ограничений даже на импорт жизненно важных средств медицинских технологий, включая вакцины. Пандемия коронавируса еще больше обнажила эти проблемы, показав, что мир остро нуждается в созидательной повестке, в отказе от национального эгоизма и политики ультиматумов", - сказала Валентина Матвиенко.

По словам председателя Совета Федерации, несмотря на то, что Организация Объединенных Наций провозгласила 2021 год Международным годом мира и доверия, именно этого сегодня нам зачастую и не хватает. "Я верю, что в этих непростых условиях именно мы, женщины, должны активнее включиться в решение общемировых проблем. Ведь самой природой заложено стремление находить компромиссы, сглаживать противоречия, заботиться о ближних и проявлять милосердие и доброту. Сегодня именно эти качества востребованы как никогда. Мы с вами должны определить глобальную миссию женщины в новой реальности и в этом видим центральную цель и главный смысл третьего Евразийского женского форума", - отметила она.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что пандемия коронавируса не просто стала глобальным потрясением, но и послужила причиной серьезной перезагрузки процессов экономического, социального развития, заставила по-новому взглянуть на участие женщин в решении острых проблем. "Ведь именно женщины - медики, социальные работники, педагоги, волонтеры - составляют значительную долю тех, кто находится на передовой борьбы с вирусом, - констатировала она. - На площадке форума тема здоровья занимает одно из центральных мест. Мы должны призвать международное сообщество объединить усилия во имя здоровья людей, обеспечить равноправный доступ к вакцинам и медикаментам, взаимное признание сертификатов о вакцинировании, отказаться от любых дискриминационных практик в сфере здравоохранения. Мы продолжим поддерживать женские инициативы, направленные на формирование здорового общества. Предлагаю в рамках нашего форума учредить диплом общественного признания под условным названием "Во имя жизни". Будем награждать этим дипломом женщин, которые вносят значимый вклад в здоровьесберегающие проекты".

Председатель Совета Федерации добавила, что в мире все острее встают вопросы экономического и социального неравенства. "По экспертным оценкам, последствия коронавируса могут увеличить глобальный уровень бедности еще на 0,5 млрд человек. И мы знаем, что больше всего тяготы бедности и нищеты традиционно ощущают на себе женщины и дети. Преодоление этой негативной тенденции невозможно без повышения уровня квалификации женщин. Поэтому наш форум неизменно занимается продвижением доступного женского образования, активного вовлечения женщин в производственные, управленческие и инновационные процессы, в развитие креативных индустрий, - отметила она. - Евразийский женский форум давно перешагнул границы Евразии и по сути уже стал всемирным. Убеждена, что именно такое многоформатное, многоплановое сотрудничество женщин мира способно приблизить нас к достижению самых амбициозных и масштабных целей".

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и МПА СНГ проводят 13-15 октября третий Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. Форум проходит один раз в три года и следует идеям интеграции и развития сотрудничества для усиления роли женщин в достижении целей устойчивого развития и формирования новых подходов к решению глобальных задач, продиктованных политическими, экономическими, технологическими, социальными и экологическими изменениями. В его работе принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Деловая программа форума включает пленарные заседания, стратегические сессии, экспертные и дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, паритетные дискуссии, государственно-частные диалоги и бизнес-диалоги, форсайт-сессии, вебинары и деловые завтраки. Часть мероприятий форума проходят как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Принимая во внимание действующие во всем мире меры по сдерживанию эпидемии коронавирусной инфекции, такая формула проведения форума позволит максимально расширить охват аудитории и ее вовлеченность в работу основных площадок.

Неотъемлемой частью программы форума традиционно стали экспертные сессии, организуемые международными организациями и объединениями. Среди них - выездное заседание "Женской двадцатки", сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирного банка, заседание Делового женского альянса БРИКС, Международная рабочая группа по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития, Международный клуб победителей и участников Международного конкурса АТЭС, саммит женщин-дипломатов и международный клуб женщин - региональных лидеров.

В целях развития международной женской кооперации и формирования новых направлений международного сотрудничества на полях форума организована интерактивная выставка экспортных проектов женщин-предпринимателей, а также пройдет целый ряд двусторонних бизнес-диалогов с участием представителей международного женского предпринимательского сообщества. Помимо официальных мероприятий участникам будет предложена программа культурного и гуманитарного обмена. По традиции состоится вручение премии Евразийского женского форума "Общественное признание" выдающимся женщинам за достижения в различных областях деятельности и вклад в устойчивое развитие общества.-0-