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13 октября 2021, 08:22

МЭА впервые предсказало падение спроса на нефть при любом сценарии

Фото из архива
Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в своих прогнозах предсказало падение спроса на нефть к середине XXI века при любых сценариях развития мировой экономики. Об этом говорится в ежегодном докладе World Energy Outlook, сообщает РИА "Новости".

"Каждый из рассмотренных в World Energy Outlook сценариев в итоге показывает снижение мирового спроса на нефть, хотя сроки и резкость падения сильно различаются", - отмечается в документе.

В докладе перечислены три возможных сценария. Первый учитывает существующие климатические политики, даже те, которые еще даже не приняты (The Stated Policies Scenario, STEPS). Второй предусматривает выполнение странами всех взятых на себя обязательств в срок (The Announced Pledges Scenario, APS). Третий предполагает достижение углеродной нейтральности в энергетике к середине века (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE).

В первом из указанных сценариев добыча нефти должна выйти на пик к середине 2030-х годов на уровне 104 млн баррелей в стуки, во втором сценарии максимальный спрос в 97 млн баррелей в сутки будет достигнут во второй половине текущего десятилетия. Третий сценарий предполагает, что максимум спроса уже пройден и к 2030 году он упадет до 72 млн баррелей ежесуточно.

В то же время в МЭА считают, что мировой спрос на газ будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности. При сценарии STEP этот показатель к 2030 году на 15% превысит фактический за 2020 год. В APS пик будет достигнут вскоре после 2025 года, а затем начнет медленно снижаться. Общий спрос на газ по сценарию NZE в 2030 году будет примерно на 5% выше, чем сегодня.

МЭА в своем докладе вновь заявило, что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году инвестиции в новые нефтяные или газовые месторождения не нужны. В случае неверных действий компаний и инвесторов возникнет риск либо сокращения рынка, либо переизбытка инвестиций, полагают в агентстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост потребления нефти с 2035 года начнет замедляться, и хотя до 2045 года он будет расти, так же, как и на газ, но при развитии топливно-энергетического комплекса России необходимо просчитывать все возможные сценарии.

В Минфине России ранее также спрогнозировали возможное падение цен на нефть в катастрофических масштабах, если декарбонизация в странах мира получит статус закона. По некоторым оценкам спрос на "черное золото" в 2050 году может снизиться вплоть до четырех-шести раз от уровня 2019 года, предупредили в ведомстве.-0-

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