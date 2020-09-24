Мекка открывается для паломников в октябре

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия с 4 октября позволит паломникам, живущим внутри страны, совершать паломничество в Мекку после семимесячной паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera .

Правительство страны приостановило паломничество в святой для мусульман город в марте из-за вспышки коронавируса. В 2019 году число паломников в Мекку составило 19 млн.

Уточняется, что с 4 октября Мекка с учетом мер предосторожности в связи с пандемией сможет ежедневно принимать до 6 тыс. паломников из Саудовской Аравии, что составляет около 30% от пропускной способности. 18 октября лимит будет увеличен до 75% от пропускной способности. Начиная с 1 ноября королевство планирует разрешить совершать паломничество верующим из определенных стран, которые считаются безопасными в эпидемиологическом плане.

Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии разрабатывает мобильное приложение, в котором паломники смогут зарегистрироваться и забронировать дату посещения Мекки. Также в приложении будут публиковаться рекомендации Министерства здравоохранения королевства.

По мнению экспертов, возобновление паломничества в священный для мусульман город поможет королевству восстановить экономику, пострадавшую из-за пандемии. В частности, серьезный спад наблюдается в гостиничной и ресторанной сферах Саудовской Аравии. Официальные данные показывают, что паломничество в Мекку приносит королевству около $12 млрд в год.

В Саудовской Аравии зарегистрировано более 330 тыс. случаев COVID-19 - наибольшее число среди стран Персидского залива, около 4,5 тыс. зараженных с момента вспышки скончались, 312 тыс. выздоровели.-0-