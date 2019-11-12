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12 ноября 2019, 00:32

Мексика может предоставить политическое убежище Эво Моралесу

Эво Моралес. Фото AP
Эво Моралес. Фото AP

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Мексики готовы предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, который недавно ушел в отставку. Как сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны, это было сделано по причине возможной угрозы его жизни.

Глава Министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбрард также отметил, что власти страны обратились в МИД Боливии с просьбой, чтобы в соответствии с международным правом Эво Моралесу был гарантирован безопасный выезд.-0-

Член Сената Боливии Жанин Аньес заявила, что станет и.о. президентаЧлен Сената Боливии Жанин Аньес заявила, что станет и.о. президента
Ранее Эво Моралес заявил, что подает в отставку с поста президента Боливии. Позже стало известно, что в отставку также подали вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра.

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