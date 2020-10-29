Мэр Ниццы назвал терактом нападение с ножом возле базилики

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем Twitter назвал нападение с ножом возле базилики Нотр-Дам террористическим актом.
Число погибших в результате нападения возросло до двух, ранее сообщалось об одной жертве. Уточняется, что среди погибших - мужчина и женщина. Также сообщается о нескольких пострадавших.
Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих около 9.00 по местному времени возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Нападавшего оперативно задержали полицейские, он ранен и госпитализирован.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем Twitter попросил горожан избегать района происшествия, поскольку там идет полицейская операция. В городе открыт кризисный штаб.
Депутаты Национального собрания Франции утром почтили минутой молчания жертв и пострадавших в результате нападения в Ницце.-0-