Мэр Риги отправлен в отставку

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр охраны среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова от исполнения должностных обязанностей председателя Рижской думы, сообщает латвийский новостной портал DELFI .

"В соответствии с частью первой статьи 93 закона "Об органах местного самоуправления" я освобождаю Нила Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы (далее - Совета) за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов", - говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, в распоряжении подробным образом перечисляются нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра. В основном они касаются взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием Rigas satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Как отмечается в документе, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Нил Ушаков как мэр города.

В документе указывается, что распоряжение может быть обжаловано в административном районном суде в течение 30 дней со дня его публикации.

Нил Ушаков занимал пост мэра уже третий созыв Рижской думы. Впервые на этой должности он оказался после выборов в 2009 году, также он оставался мэром и после муниципальных выборов в 2013 и 2017 годах. Со вступлением в силу распоряжения министра Нил Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы. По его словам, обязанности председателя Рижской думы на время отстранения может выполнять нынешний заместитель мэра Риги Олег Буров.-0-