Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о минировании

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудников мэрии Новосибирска эвакуируют из-за сообщений о минировании здания, также поступило сообщение о минировании станции метро, сообщает ТАСС.

"В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку", - говорится в сообщении в официальном аккаунте учреждения в Telegram.

Как сообщили в экстренных службах, также поступило сообщение о минировании станции метро "Октябрьская". На месте дежурят представители ведомств, обследование станции пока не происходит.-0-