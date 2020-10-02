Меркель: проблему Нагорного Карабаха не решить военным путем, необходимо перемирие

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха должна быть решена мирным путем, а не военными методами, нужно перемирие. Об этом заявила в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, сообщает ТАСС.

"Мы выступаем за то, чтобы как можно быстрее было достигнуто прекращение огня. Это единственная возможность - мирно говорить о решении этой сложной проблемы и уж точно без применения военных средств", - сказала она.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-