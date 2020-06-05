Меркель: ситуация в экономике самая тяжелая за всю историю ФРГ

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала ARD назвала ситуацию в экономике страны из-за пандемии коронавируса самой тяжелой в истории ФРГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить", - подчеркнула Ангела Меркель.

По словам немецкого лидера, из-за пандемии коронавируса на неполный рабочий день были переведены около 7 млн жителей Германии. Канцлер также заявила о необходимости приложить все усилия для того, чтобы выйти из кризиса. "Мы все не знаем, как долго нас будет сопровождать эта пандемия, мы не знаем, когда будет создана вакцина. Мы, конечно, не можем заглянуть в будущее, но я думаю, мы действовали правильно", - добавила она.

Ангела Меркель также напомнила, что ранее властями Германии был принят пакет мер по стимулированию национальной экономики общим объемом 130 млрд евро с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией. Эти меры поддержки стали самыми масштабными с момента воссоединения страны.-0-