Мерзнем, зато "независимо": власти Литвы лишили население шанса на дешевое отопление

15 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Прибалтика отказывается от долгосрочных контрактов с "Газпромом", но привязывается к европейским рынкам, где колебания цен на газ приводят к болезненным для экономики последствиям. В итоге население Литвы уже не способно нормально отапливать дома в осенне-зимний период, пишет Baltnews.

Хаотичный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не принес странам ЕС ничего, кроме убытков. Нестабильная работа солнечных батарей и ветряных генераторов вынудила государства Евросоюза закупать уголь и газ, цена на которые с начала осени демонстрирует исторические рекорды.

Уже стало понятно, что отопительный сезон 2021-2022 года будет для Европы очень тяжелым. Даже в Германии крупнейший энергетический концерн E.ON отказался заключать договора с конечными потребителями на поставки газа из-за роста цен, а электростанция Bergkamen-A приостановила работу из-за нехватки угля.

В странах с более слабой экономикой ситуация еще более удручающая. Литва и Польша начали закупать у Беларуси древесные пеллеты для растопки, а Эстония расконсервировала все мощности электростанций в Нарве, хотя еще недавно власти этой страны заявляли, что к 2030 году полностью откажутся от сжигания горючих сланцев.

Впрочем, проблемы с отопительным сезоном наблюдались еще до энергетического кризиса. Согласно данным Eurostat, в 2020 году, когда спрос на электричество и отопление был серьезно снижен на фоне пандемии и локдаунов, 8% населения стран ЕС не могли в достаточной степени отапливать свои дома. Причем Литва находится в самом начале этого печального рейтинга.

Результаты исследования, проведенного специалистами Eurostat, показывают, что самые серьезные проблемы с теплоснабжением наблюдаются в Болгарии. В 2020 году 27% жителей этой страны не могли поддерживать достаточную температуру в своем доме. На втором месте Литва с показателем 23%. Замыкает тройку лидеров в этом антирейтинге Кипр (21%). Четвертое и пятое место занимают Португалия и Греция (по 17%).

Примечательно, что в этом списке только Литва относится к северным странам. Конечно, в Болгарии климат тоже континентальный, но все же зимы здесь не настолько холодные, как в балтийском государстве. Греция, Кипр и Португалия и вовсе имеют мягкий климат, при котором недостаточное отопление домов хоть и грозит рядом неудобств, но все же не угрожает жизни.

В Литве ситуация кардинально отличается. Если жители не будут в достаточной мере отапливать дома, то рискуют как минимум заработать серьезные проблемы со здоровьем. Но почти четверть просто не в состоянии поддерживать необходимый уровень температуры. Причина проста - слишком высокие тарифы.

Стоимость услуг ЖКХ в Литве повышалась и без влияния энергокризиса. Например, утверждая цены на энергоресурсы для бытовых потребителей на 2020 год, Государственная служба регулирования энергетики Литвы анонсировала рост цен на электричество в среднем на 15%. При этом стоимость газа в тот период пообещали даже уменьшить на 17-22%.

Однако после того, как на спотовых рынках Европы рекордно возросли цены на голубое топливо, тарифы в Литве начали повышаться еще сильнее. Как сообщает государственный энергетический холдинг Ignitis, с июля 2021 года в балтийской стране для большинства потребителей стоимость электроэнергии увеличилась на 8%, а газ для домашних хозяйств - на 36,8%.

Вслед за ценами на электричество и газ увеличивается стоимость оплаты и за отопление. В сентябре 2021 года государственный совет Литвы по регулированию в сфере энергетики анонсировал подорожание в новом сезоне сразу на 30%. В некоторых городах прирост может быть и больше. Например, в Вильнюсе ожидается повышение тарифов за отопление сразу на 60%.

Литовский политолог Вадим Воловой отметил, что основные ресурсы, которые используют для централизованного отопления в балтийской стране, - газ и биотопливо. Там, где доминирует газ, например в Вильнюсе, цены будут расти быстрее.

По словам политолога, в стране уже существует такое понятие, как энергетическая бедность. С учетом роста цен люди вынуждены экономить на отоплении. Кто-то включает его чуть позже положенного, кто-то копит деньги, чтобы оплатить долги за коммуналку. "В этой ситуации у правительства Литвы есть два выхода. Можно либо решать проблемы комплексно, либо искать способы немного амортизировать рост цен различными политическими решениями. Первый вариант включает в себя заключение прямых договоров с поставщиками. Например, долгосрочные контракты с "Газпромом", - рассказал Вадим Воловой.

Но внешнеэнергетическая политика Литвы, утверждает эксперт, направлена на диверсификацию и снижение потребления именно российского газа. Поэтому правительство ищет другие пути, которые могут предотвратить шоковый рост цен и сделать его более мягким. Одним из таких решений является рассрочка на оплату отопления для литовцев. Конечно, это не решит проблему, но поможет хоть немного замаскировать ее и избежать "коммунальных бунтов".

Рост тарифов в балтийской стране вызван общеевропейским энергокризисом. Политика диверсификации, которая должна была сделать Литву независимой от российского газа, в итоге привязала страну к колебаниям на рынках Европы и стала причиной энергодефицита.

"Приверженность руководства балтийской страны климатической повестке, а также устойчивое желание отказываться от российских углеводородов позволяет политикам Литвы доказывать свою лояльность Еврокомиссии с ее "зеленой сделкой" и нападками на "Газпром". Вот только расплачиваться за все эти "игры Греты Тунберг" приходится рядовым потребителям Прибалтики и бизнесу, причем как крупному, так и малому", - заключает Baltnews.-0-