Метеорологи: 2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувший 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории. Об этом говорится в докладе "Глобальный климат" Всемирной метеорологической организации (ВМО), презентация которого прошла в штаб-квартире ООН, сообщает ТАСС.

"Связанное с пандемией замедление экономики не смогло остановить изменение климата", - говорится в докладе ВМО.

Согласно исследованию, "2020-й год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений, несмотря на охлаждающий эффект от явления "Ла-Нинья".

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, выступая на пресс-конференции, предупредил, что потепление климата приводит к учащению стихийных бедствий, влияющих на людей и экономики стран. "Негативная тенденция в климате продолжится в предстоящие десятилетия, даже если люди начнут добиваться успеха в сдерживании потепления, - признал он. - Одним из лучших способов адаптации к этой ситуации станет инвестирование в средства наблюдения и раннего оповещения о природных катаклизмах".

В докладе ВМО также отмечается: средняя глобальная температура сейчас на 1,2 градуса выше, чем температура в доиндустриальную эпоху. "Десятилетие с 2011-го по 2020 год стало самым жарким в истории метеонаблюдений", - говорится в документе.-0-