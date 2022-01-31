Метеорологи Флориды предупредили о возможном "игуанопаде" из-за холодов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский штат Флорида переживает самую холодную зиму за последние 12 лет. Из-за похолодания игуаны замерзают и в оцепенении могут падать с деревьев. Об этом сообщает Euronews.

Снижение температуры до минус 3 градусов по Цельсию для привычных к суровым зимам регионов может показаться несущественным, однако во Флориде холод означает замерзшие плантации цитрусовых. Страдают и живущие здесь игуаны. Они впадают в оцепенение и могут падать с деревьев, буквально устилая тротуары. Помогать им не рекомендуется, так как встревоженные ящерицы могут кусаться.

Как отмечает газета "Известия", игуаны - хладнокровные животные, они замедляются или становятся неподвижными, когда температура падает до 4 градусов по Цельсию и ниже. В метеорологической службе Майами уточнили, что хоть игуаны и замерзают, они остаются живыми.-0-