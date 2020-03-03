Метеорологи: весна в этом году будет теплее, чем обычно

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Январь 2020 года был самым теплым за всю историю наблюдений. В ближайшие месяцы во многих частях планеты температура воздуха и океанов будет также выше средней, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

По данным ВМО, главные факторы, которые ведут к увеличению температуры на планете, - это Эль-Ниньо и глобальное изменение климата, вызванное деятельностью человека.

Эль-Ниньо - естественное явление, связанное с колебаниями температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями в циркуляции атмосферы над ним. Эль-Ниньо значительно влияет на погоду и климатические режимы и может стать причиной сильных ливней, наводнений или засухи.

"Даже те месяцы, когда нет эффекта Эль-Ниньо, стали более теплыми, чем в прошлом, поскольку изменение климата привело к повышению температур воздуха и поверхности моря. Более 90% энергии, удерживаемой парниковыми газами, поступает в океаны, вследствие чего теплосодержание океанов находится на рекордных уровнях", - заявил глава ВМО Петтери Таалас.

Проанализировав влияние феномена Эль-Ниньо и других климатических факторов, эксперты ВМО пришли к выводу: в ближайшее время температура поверхности моря превысит средние значения во многих регионах земного шара. В результате в марте - мае этого года температура на суше, особенно в тропических широтах, будет больше средних показателей для этого периода.

В ближайшие несколько месяцев ожидаются осадки выше среднего уровня, особенно севернее экватора, в центральных районах тропической области Тихого океана и в юго-западной Индийского океана. На большей части остальной территории западного тропического и внетропического района Тихого океана сохраняется вероятность осадков ниже нормы.-0-

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