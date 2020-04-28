Международный астронавтический конгресс пройдет в онлайн-формате в октябре

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный астронавтический конгресс (IAC), который планировалось провести в этом году в Дубае, перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате в октябре, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Международной астронавтической федерации - организатора конгресса профессора Паскаль Эренфройнд (Pascale Ehrenfreund).

"Я рада объявить, что мы будем принимать IAC 2020 в виртуальном формате. 71-й Международный астронавтический конгресс - CyberSpace Edition пройдет в ваших домах и офисах по всему миру с 12 по 14 октября 2020 года", - говорится в письме Эренфройнд, текст которого опубликован на сайте Международной астронавтической федерации.

Следующий, 72-й Международный астронавтический конгресс пройдет в Дубае с 25 по 29 октября 2021 года. Конгресс проходит ежегодно в разных странах.

Ранее Международная астронавтическая федерация сообщала, что Глобальная конференция по исследованию космоса (Global Space Exploration Conference, GLEX), которая первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня этого года, перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.-0-