МИД Израиля закрывает диппредставительства за рубежом

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Израиля закрывает дипломатические представительства за рубежом, сообщается на официальном сайте ведомства .

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить соглашения, достигнутые и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года, и применить в одностороннем порядке к посланникам Государства Израиль за границей процедуру, меняющую давно установленный порядок, мы вынуждены закрыть дипломатические миссии Израиля за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МИД страны.

Вход в миссии запрещен, услуги гражданам на данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не предоставляются.

"Мы работаем постоянно и ежедневно над укреплением международного статуса и мощи Государства Израиль. К сожалению, Министерство финансов не оставило нам иного выбора, поскольку его действия наносят ущерб необходимым для успеха этой работы средствам и инструментам. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже в ближайшее время", - отметили в МИД Израиля.-0-