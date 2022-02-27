МИД Китая о событиях в Украине: США должны спросить у себя, кто все это затеял

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь прокомментировал события вокруг Украины, намекнув на ответственность Вашингтона за происходящее, сообщают РИА Новости.

Дипломат опубликовал в Twitter карикатуру, на которой дядюшка Сэм, символизирующий США, заливает бензином огонь вокруг таблички со словом "Украина" и задается при этом вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?"

"США должны спросить у себя, кто все это затеял", - такую подпись добавил представитель МИД КНР к карикатуре.

Ранее посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой миру. В своем официальном аккаунте в Twitter посольство опубликовало картинку под заголовком "Список бомбардировок США: мировой тур демократии", где перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

"Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру", - говорится в сообщении диппредставительства Китая.-0-

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