МИД КНР: санкции США в отношении РФ - меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Односторонние санкции США в отношении России следует считать проявлением гегемонии, против которой выступает все международное сообщество. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

"Новые санкции США против России - однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что РФ и Соединенные Штаты - постоянные члены Совета Безопасности ООН, имеющие большое влияние на международной арене. "Надеемся, что Москва и Вашингтон устранят взаимные противоречия путем переговоров, за счет диалога", - подытожил он.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении антироссийских санкций: с 14 июня американские компании не имеют права напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. Вашингтон применил ограничительные меры и в отношении 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы, а также восьми субъектов гражданского права и организаций, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Кроме того, власти США решили выслать 10 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва намерена руководствоваться принципом взаимности. Он уточнил, что новые рестрикции не способствуют проведению встречи Владимира Путина и Джо Байдена, предложенной американской стороной.-0-