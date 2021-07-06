МИД РФ рассказал о последствиях антибелорусских санкций для экономики Литвы

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет своих компаний, пострадавших от антибелорусских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают РИА Новости.

"Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с "режимом" и в политическом угаре уже не считают павших от "огня по своим", - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что недавно Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси, среди прочего были наложены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями.

"Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды Латакаса, на Беларусь приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых - калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены. Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно. Политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: "Власти Литвы пролоббировали "смертный приговор" Клайпедскому порту", - отметила Мария Захарова.

По ее словам, побочно жертвой станет АО "Литовские железные дороги", четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Беларусь. "За ним, как костяшки домино, (последуют) смежные и подчиненные предприятия - это все говорят эксперты", - добавила официальный представитель МИД РФ.-0-