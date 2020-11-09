МИД России: РФ использует все возможности, чтобы стороны конфликта в Нагорном Карабахе начали переговоры

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия использует все имеющиеся возможности, чтобы стороны конфликта в Нагорном Карабахе сели за стол переговоров и урегулировали ситуацию в политико-дипломатическом русле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы", сообщает ТАСС.

Таким мнением поделилась Юлия Захарова, отвечая на вопрос, планирует ли Россия играть в ситуации вокруг нагорнокарабахского конфликта более активную роль после заявлений Азербайджана о взятии Шуши. "Мне кажется, Россия очень активно участвует в его урегулировании. Как вы знаете, проходят дипломатические контакты и усилия на протяжении всего этого времени, как конфликт опять перешел в горячую фазу, к нашему большому сожалению. Мы используем все возможности, которые есть, для того, чтобы ситуация была урегулирована и стороны сели за стол переговоров для дальнейшего продвижения именно по этому, политико-дипломатическому пути", - сказала официальный представитель МИД России.-0-