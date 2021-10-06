Мигранты в Литве рассказали о жизни за решеткой: условия нечеловеческие

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигранты, размещенные литовскими властями в помещении бывшей колонии в Кибартае, говорят о нечеловеческих условиях для жизни. Люди не понимают, почему их так долго держат взаперти, сообщает литовский портал Delfi.

В Кибартай мигрантов перевели из литовского лагеря для беженцев в Руднинкае. Ранее в ряде зарубежных СМИ писалось о невыносимых условиях проживания в лагере в Руднинкае: мигранты жаловались на недостаток питания, отсутствие теплых вещей, отказ в медицинской помощи.

По словам людей, в Кибартае ситуация не лучше. Здесь также не хватает еды, а возможности ходить в магазин нет. Мигранты жалуются на санитарные условия. "В моей комнате живет 18 человек. Одной ванной пользуются 150 человек", - говорит один из мигрантов.

Также люди недовольны жесткими порядками в лагере: на улицу выпускают нечасто, и если утром вовремя не встал, то остаешься без завтрака.

Мигранты также жаловались на то, что их заявки на убежище не рассматривают с должной тщательностью. Один собеседник представился езидом (народ, в основном проживающий на севере Ирака). Представители ислама считают их еретиками. В 2014 году террористическая организация "Исламское государство" осуществило геноцид езидов, еще полмиллиона вынуждены были покинуть свои дома. "Здесь около 100 езидов. Вы прекрасно знаете, что с нами сделали мусульмане в 2014 году. И никого за этот геноцид не наказали, - сказал собеседник. - Мы от них бежали, а сейчас живем среди 500 курдов и арабов. Пока ничего не случилось, но мы меньшинство и на родине, и в Кибартае, мы боимся возможной этнической чистки".

Мужчина был возмущен тем, что их призывают вернуться на родину, не выслушав перед этим. "Заявления некоторых друзей были отклонены. Я очень боюсь, что меня вышлют, - сказал он. - Постоянно приходит какой-то человек и говорит, что мы должны вернуться на родину, иначе нам грозит тюрьма и депортация, после чего путь в ЕС для нас будет закрыт. Но зачем тогда нас держат взаперти? Что мне сделать, чтобы получить убежище? Умереть?"

Ситуацию прокомментировал глава Кибартайского центра регистрации беженцев Гинтарас Климавичюс. По его словам, большинство условиями жизни довольно. "Я не знаю, кто тут жалуется, - сказал Гинтарас Климавичюс. - Они приехали из очень тяжелых условий. Сейчас и тепло, и весело, и комнаты, и постель меняют каждую неделю, их кормят три раза в день. Выходят на улицу, там могут играть в баскетбол, футбол, таскать штанги".

Гинтарас Климавичюс также сказал, что никто депортациями не угрожает, просто людей информируют о том, в какой ситуации они находятся. "У нас висят объявления, людям все время напоминают о возможности добровольно вернуться домой. Мы обязаны их об этом информировать. Но о депортациях не говорим. Тех, чьи дела уже рассмотрены, уведомляем письменно, даем документы на подписание", - сказал Гинтарас Климавичюс.

Он также отметил, что среди мигрантов есть желающие вернуться, на прошлой неделе таких было 11. Сейчас в помещении бывшей колонии в Кибартае 677 мигрантов (в два раза больше, чем здесь было заключенных).-0-

Фото Delfi