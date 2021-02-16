Михаила Боярского госпитализировали

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Михаил Боярский доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью, сообщает ТАСС.

О госпитализации 71-летнего артиста сообщила его супруга Лариса Луппиан, художественный руководитель театра имени Ленсовета и народная артистка России.

"Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38 градусов и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не ковидное отделение. Он лежит в отдельной палате, его обследуют пока", - сказала Лариса Луппиан.

В пресс-службе клинической больницы №122 имени Л.Г.Соколова ФМБА журналистам также подтвердили, что Михаил Боярский находится на лечении в учреждении. "Однако по просьбе пациента информация о его состоянии в СМИ сообщаться не будет", - добавили в больнице.-0-