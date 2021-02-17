Михаила Боярского выписали из больницы

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народного артиста России Михаила Боярского, госпитализированного накануне с повышенной температурой и слабостью, выписали из больницы, сообщает газета "Известия".

"Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Чувствует себя прекрасно", - сказал сын Михаила Боярского Сергей в видеоролике, опубликованном в сторис в его аккаунте в Instagram.

По словам Сергея Боярского, уже 18 февраля актер будет играть на сцене Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге в вечернем спектакле.

Ранее сын артиста сообщил, что Михаила Боярского планируют выписать 17 февраля. По его словам, уже 16 февраля отец чувствовал себя нормально, температуры не было. Он подчеркнул, что это не коронавирус.

О госпитализации 71-летнего актера заявила 16 февраля его супруга Лариса Луппиан.

Чуть больше недели назад Михаил Боярский привился от COVID-19.-0-