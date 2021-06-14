Микроавтобус с гражданами Украины попал в смертельное ДТП в Румынии

14 июня, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. Два человека погибли и еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии в результате ДТП с микроавтобусом на румынско-венгерской границе.
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в микроавтобусе находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы, которые направлялись из Украины в Чешскую Республику. ДТП произошло на трассе Дева-Нэдлак в Румынии.
"Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - отметил Олег Николенко.
Румынская полиция проводит расследование на месте аварии, водитель микроавтобуса задержан и дает показания.-0-