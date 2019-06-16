Министры энергетики и экологии G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры энергетики и экологии G20 на совещании в японском городе Каруидзава договорились о создании международной структуры взаимодействия, направленной на сокращение объемов пластикового мусора в мировом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров.

В документе отмечено, что загрязнение мирового океана "требует экстренных действий, поскольку оказывает негативное воздействие на морские экосистемы и потенциально на здоровье людей". Поэтому страны "Большой двадцатки" согласились объединить усилия по сокращению объемов пластикового мусора, а также обмениваться данными о достигнутых результатах.

По данным ООН, в мире ежегодно производится около 300 млн т пластикового мусора, примерно 8 млн т из них попадает в мировой океан.

Встреча в Каруидзаве является частью подготовки к саммиту "двадцатки", который пройдет 28-29 июня в Осаке. Рассматривались также вопросы энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов.

"Большая двадцатка" (также G20) - клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Его участники - Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.-0-