Министры сельского хозяйства G20 в Японии увидели беспилотный трактор

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трактор с системой автоматического управления японского производства показали министрам сельского хозяйства стран Группы двадцати (G20) на встрече в Ниигате. Презентация прошла 12 мая, передает ТАСС.

Беспилотный трактор производства японской компании Iseki сделал несколько кругов по полю, самостоятельно выбирая маршрут и вспахивая землю. Специальная система безопасности позволяет избежать инцидентов в случае появления на пути следования трактора препятствий или человека.

Министрам G20 продемонстрировали работу автоматической беспилотной системы посадки семян, саженцев и удобрений, дрона, который в автоматическом режиме летает над полем и делает снимки, по которым специалисты определяют степень зрелости посевов на отдельных участках.

В Ниигате 11-12 мая прошла встреча министров сельского хозяйства G20. В принятой на ней совместной декларации стороны, в частности, подчеркнули важность развития и внедрения инноваций и новых технологи в аграрном секторе. Представители двадцати экономик также отметили необходимость привлечения в отрасль молодежи и использования автоматических и беспилотных технологий на фоне сокращения человеческих ресурсов, вовлеченных в аграрный сектор по всему миру.

В декларации подчеркивается необходимость повысить объемы производства сельскохозяйственной продукции, в то же время повысив эффективность ее распределения.

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Есикава, выступая по итогам прошедшей встречи, подчеркнул, что она прошла успешно, а дискуссия представителей 20 самых развитых и развивающихся экономик мира была активной и плодотворной.

В совместной декларации также отмечается важность роли женщин в аграрном секторе.

Стороны также подчеркнули необходимость повышения квалификации среди всех участников отрасли.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.-0-