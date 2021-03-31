Министры торговли стран G7 обсудят реформу ВТО

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании намерены использовать встречу министров торговли стран Группы семи (G7) в онлайн-формате для обсуждения реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Министерства внешней торговли Соединенного Королевства.

"Великобритания использует предстоящую встречу с целью запустить реформу ВТО, чтобы организация могла отвечать на вызовы в виде несправедливых торговых практик, а также сделать торговлю частью решения по вопросу изменения климата", - отмечается в сообщении ведомства. Отмечается, что в первом подобном мероприятии, которое состоится в среду, также будет участвовать новый генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, которая ранее была приглашена британским премьер-министром Борисом Джонсоном на июньский саммит G7 в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл, и представитель Евросоюза.

Как указывается в заявлении, министр внешней торговли Соединенного Королевства Элизабет Трасс также "призовет партнеров разработать принципы цифровой торговли, подчеркнув общие цели стран относительно открытых цифровых рынков и борьбы с протекционизмом".

"G7 - это альянс демократий, придерживающихся схожих позиций, которых объединяют не только общие фундаментальные ценности по разным вопросам - от свободы и справедливости до окружающей среды и инноваций, - но и твердая вера в то, что лучший путь вперед для всех пролегает через торговлю, - заявила Трасс в преддверии встречи. - Однако люди не могут верить в свободную торговлю, если она несправедлива. Общественное доверие было подорвано пагубными практиками - от использования принудительного труда до нанесения вреда окружающей среде и кражи интеллектуальной собственности".

Британский министр отметила, что Лондон "будет стремиться вместе с партнерами по G7 восстановить доверие к глобальной торговой системе, предпринимая значительные усилия по улучшению ВТО, чтобы она соответствовала требованиям XXI века и имела свод правил, которые шли бы в ногу с современными возможностями и вызовами". "Нас больше не могут тормозить устаревшие правила, некоторые из которых почти не изменились с 1995 года (года основания ВТО - прим. ТАСС)", - сказала она. В обнародованном заявлении говорится, что главы ведомств хотят провести очную встречу в мае, чтобы "усилить диалог" по вопросам торговли.

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 годы. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".-0-