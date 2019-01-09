Минкульт Украины зафиксировал факты исчезновения икон из Киево-Печерской лавры

9 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Во время инвентаризации святынь Киево-Печерской лавры проверка выявила исчезновение некоторых икон. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук в ответ на просьбу прокомментировать действия Минкульта для предотвращения вывоза культурных ценностей из Украины.

"Да, к нам поступали и депутатские обращения, и обращения от людей. Мы уже частично полную инвентаризацию сделали, полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери икон из Киево-Печерской лавры. Отдельно будем делать брифинг. Я предварительно об этом говорю, чтобы потом не "выдергивали из контекста" и не говорили о заявлениях. Да, мы проводили эти сверки ", - отметил Евгений Нищук.

Министр предположил, что вывоз упомянутых ценностей мог произойти еще в период до 2003 года.

Сейчас на базе сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы.-0-