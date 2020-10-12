Минобороны Азербайджана и Армении информируют о продолжающихся обстрелах в Нагорном Карабахе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оборонные ведомства Азербайджана и Армении заявили об обстрелах в Нагорном Карабахе ночью и утром 12 октября, сообщает ТАСС.

В Минобороны Азербайджана заявили об обстрелах с армянской стороны территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. В результате взрыва снаряда ранен житель села Кенгерли.

По данным оборонного ведомства, подразделения армянских вооруженных сил в нарушение гуманитарного перемирия несколько раз предпринимали попытки атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами на Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях. Сообщается, что в результате боевых действий на различных направлениях фронта уничтожено большое количество боевой техники противника, в том числе три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", танк Т-72 и несколько единиц автомобильной техники.

"В настоящее время азербайджанские войска обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта", - утверждается в информации Минобороны Азербайджана.

В Минобороны Армении заявили, что Вооруженные Силы Азербайджана сегодня утром начали интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. "Ночью ситуация на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана была стабильно напряженной. Противник утром начал интенсивный артобстрел на южном направлении линии соприкосновения", - отметил официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

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Ранее информцентр при кабинете министров Армении сообщил, что обстрелам со стороны Вооруженных Сил Азербайджана вновь подвергся Степанакерт.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В результате состоявшихся по инициативе российской стороны в Москве консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.-0-