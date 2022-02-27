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27 февраля 2022, 09:52

Минобороны РФ заявило о полной блокировке российскими войсками Херсона и Бердянска

Херсон. Фото CC BY 2.0
Херсон. Фото CC BY 2.0

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Министерстве обороны России подтвердили полную блокировку российскими войсками украинских городов Херсон и Бердянск. Об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает БЕЛТА.

"За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном", - сказал Игорь Конашенков.

По его словам, в течение прошедших суток группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 км. Группировка войск ДНР продолжила наступление в направлении населенного пункта Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 км. Взяты под контроль Павлополь и Пищевик.

"В ходе проведения специальной военной операции продолжается процесс массового отказа украинских военнослужащих от продолжения боевых действий, - заявил представитель Минобороны РФ. - Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк Вооруженных сил Украины, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий. Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям".

"26 февраля с 16.00 до 16.20 украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 города Мариуполя. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения. Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций", - отметил он.

"Вооруженные силы России ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан", - подчеркнул Игорь Конашенков.

Он проинформировал, что 26 февраля Вооруженные силы РФ нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. "К настоящему времени российскими Вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины, - заявил представитель Минобороны РФ. - Среди них 23 пункта управления и узлы связи Вооруженных сил Украины, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У". Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники".-0-

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