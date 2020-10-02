Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе - Ле Дриан

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и скорейшего возобновления переговоров без предварительных условий. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана по итогам его контактов с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

"В духе заявления президентов США, Франции и России от 1 октября я подчеркнул решимость Франции как сопредседателя Минской группы беспристрастно сыграть свою роль с тем, чтобы добиться прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметил глава французской дипломатии.

Жан-Ив Ле Дриан также предупредил министров иностранных дел Азербайджана и Армении об угрозе интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе.

Сегодня в МИД Армении заявили, что Ереван готов начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан остановит военные действия в Нагорном Карабахе, если армянские силы полностью и безоговорочно выйдут с территории региона.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Мировое сообщество призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить насилие и возобновить переговоры. С такой инициативой выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, представители ЕСПЧ, ОБСЕ. С совместным заявлением также выступили президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.-0-