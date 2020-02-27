Минтранс РФ из-за коронавируса отменил поезд Москва-Ницца

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона из-за нового коронавируса Covid-2019 отменяет курсирование поезда Москва - Ницца, маршрут которого проходит по территориям Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако. Информацию об этом распространило Министерство транспорта РФ, сообщает БЕЛТА.

"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва - Ницца - Москва", - отметили в Минтрансе. Решение принято в связи с мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Поезд Москва - Ницца курсирует раз в неделю, отправляясь из российской столицы по четвергам, в обратном направлении - по воскресеньям. На территории Италии, где зафиксирована вспышка заболевания, состав делает остановки в Вероне, Милане и Генуе.-0-