Минздрав Чехии вводит новые ограничения из-за COVID-19

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Чехии Роман Примула из-за ухудшения эпидситуации объявил, что вводятся новые ограничительные меры, призванные затормозить распространение эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Радио Прага".

Правительство Чехии с 12 октября на две недели закроет все театры, кинотеатры и зоопарки страны. Прекратятся все спортивные мероприятия, как профессиональные, так и любительские. Уже 9 октября останутся закрытыми все бассейны и фитнес-центры.

Вузы, а также заведения профессионального среднего образования и гимназии с 12 октября полностью переходят на удаленное обучение. Старшие классы школ перейдут на сменный режим: половина учеников учится удаленно, половина - в классах. Младшеклассники продолжат обучаться в обычном режиме, но при условии обязательного ношения защитных масок. Детские сады пока будут работать без изменений.

По-прежнему можно будет проводить небольшие мероприятия в помещениях с участием не более 10, а на улице - не более чем 20 человек.

Рестораны и бары с 9 октября должны закрываться уже в 20.00. За столами можно будет сидеть компаниями до четырех человек. В кафе, ресторанах и буфетах в торговых центрах будут выключены системы Wi-Fi, чтобы посетители не затягивали свое пребывание в местах общественного питания.

С 12 октября на 14 дней запретят посещения в больницах, домах престарелых и учреждениях социальной опеки.

Чтобы ограничить распространение инфекции, заразившиеся коронавирусом граждане, если у них нет возможности изолироваться на время карантина по месту проживания, получат возможность 10 дней провести в гостинице.

По последним данным, в Чехии подтверждено более 100 тыс. заражений COVID-19, в последние несколько суток в стране выявляют свыше 5 тыс. новых инфицированных. С момента вспышки коронавируса в Чехии скончались 869 человек.-0-