Минздрав Канады одобрил использование таблеток Pfizer от коронавируса

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Канады одобрило использование таблеток компании Pfizer для лечения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Ранее компанией Pfizer была подана заявка на разрешение использования препарата Paxlovid для лечения коронавирусной инфекции у людей старше 12 лет, которая протекает в легкой и средней формах тяжести. Его применение было одобрено сегодня. Таблетки можно будет получить только по рецепту.

В конце 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Paxlovid для экстренного использования при лечении коронавирусной болезни легкой и средней степеней тяжести. Paxlovid показан пациентам с положительным результатом теста на коронавирус, у которых болезнь может перейти в тяжелую форму, что повлечет госпитализацию или смерть.-0-