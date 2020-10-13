Минздрав РФ выдал разрешение на исследование вакцины "Спутник V" на людях старше 60 лет

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав России выдал разрешение на проведение отдельных клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на гражданах старше 60 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации во вторник выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Цель исследования - расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать иммунитет до двух лет. В пострегистрационных исследованиях примут участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получат плацебо вместо вакцины.-0-