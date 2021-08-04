Минздрав Турции зафиксировал максимальный с 1 мая прирост числа заразившихся COVID-19

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Система здравоохранения справилась - Караник оценил борьбу с первыми последствиями пандемии в Беларуси
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Турции сообщило в среду о 26 822 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 1 мая, сообщает ТАСС.
"За последние 24 часа сделано 262 048 тестов, выявлено 26 822 случая заражения коронавирусом. Умерли 122 человека", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава.-0-