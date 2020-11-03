Мировое производство золота к 2030 году может сократиться на 15-20%

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за истощения запасов золота его мировое производство до 2030 года может сократиться на 15-20% к сегодняшнему уровню. Такой прогноз во время выступления на Международном биржевом форуме дал генеральный директор крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев, сообщает ТАСС.

Грачев отметил, что мировые запасы золота сокращаются. "Мы бы хотели, чтобы эта тенденция пошла вспять. Но если брать 2020 год и сравнивать его с 2010-м, то запасы сократились на 10%", - отметил он.

Он подчеркнул, что снижаются не только резервы, но и их качество. Затраты на добычу при этом будут расти. "Если брать среднюю пробу по золоту, то добыча его сократится на 15-20% к 2030 году", - рассказал Павел Грачев.

Выступавший на этой же сессии главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту Джон Рид предположил, что мир пройдет пик по объемам добычи золота уже в ближайшее время. "Речь, конечно, не идет о гигантском падении объемов. Но многие закладывают падение объемов на 5%, а то и на 10% в год. То есть рассчитывать на то, что мы вернемся к высокому уровню 2018 года, не приходится", - сказал он.-0-